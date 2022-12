West Ham vor Verpflichtung von Luizão

West Ham United verstärkt sich offenbar zeitnah in der Innenverteidigung. Wie ‚90min.com‘ berichtet, haben sich die Londoner mit Luizão vom FC São Paulo auf einen Transfer verständigt. Der Vertrag des 1,87 Meter großen Verteidigers bei den Brasilianern läuft Ende Januar aus. Er soll bei den Hammers einen Vorvertrag unterschrieben haben und sich für dreieinhalb Jahre an den Premier League-Klub binden.

Neben West Ham wurden unter anderem auch Benfica Lissaon, der FC Porto, Juventus Turin und die Red Bull Gruppe mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Bei São Paulo stand Luizão in der abgelaufenen Spielzeit der brasilianischen Serie A in 14 Spielen auf dem Rasen. Nun scheint es so, als würde das nächste brasilianische Talent seinen Weg nach Europa finden.

