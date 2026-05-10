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Bundesliga

VfL: Strafe für Amoura & Paredes

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Mohamed Amoura für Algerien @Maxppp

Der VfL Wolfsburg bestraft die suspendierten Mohamed Amoura (26) und Kevin Paredes (23). Die ‚Bild‘ berichtet, dass die beiden Streithähne mit einer Geldstrafe sanktioniert werden. Für das letzte Saisonspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli sollen beide aber wieder als Optionen verfügbar sein.

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Dieter Hecking hatte Amoura und Paredes für die Partie gegen den FC Bayern (0:1) aus dem Kader gestrichen. Im Training waren die beiden Profis aneinandergeraten. „Es gibt in solchen Situationen keine zwei Meinungen: Die Disziplin muss da sein, und die war nicht da in dem einen Moment im Training“, hatte Hecking dazu gesagt.

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