M’gladbach: Millionen-Angebote für Boteli

Der Poker um Winsley Boteli nimmt Fahrt auf. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ hat der FC Brügge bei Borussia Mönchengladbach ein Angebot in Höhe 3,5 Millionen Euro abgegeben. Leihklub FC Sion besitzt eine Kaufoption in selber Höhe. Die Schweizer würden Boteli lieber für eine weitere Saison ausleihen, sollen aufgrund der Konkurrenz aber eine Offerte über drei Millionen Euro bei Gladbach eingereicht haben.

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Die Fohlen sind grundsätzlich verkaufsbereit. Ein Thema ist der Mittelstürmer auch beim SC Freiburg, FC Brentford, FC Genua, FC St. Gallen und Olympique Marseille. In Gladbach steht Boteli bis 2028 unter Vertrag. Für Sion erzielte der Schweizer U21-Nationalspieler neun Tore in 34 Einsätzen.

Die Fohlen hatten den 19-Jährigen vor vier Jahren aus der Jugend des Servette FC an den Niederrhein geholt, wo er seitdem die Jugendmannschaften durchlief. Ein Einsatz bei den Profis war Boteli dabei noch nicht vergönnt.