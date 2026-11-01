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Bundesliga

BVB-Boss spricht über drei Verlängerungen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport1
1 min.
Fábio Silva jubelt mit Felix Nmecha @Maxppp

Borussia Dortmund möchte die Verträge mit den beiden Leistungsträgern Waldemar Anton (30) und Serhou Guirassy (30) gerne zeitnah verlängern. Im ‚Sport1-Doppelpass‘ sagte Geschäftsführer Carsten Cramer am heutigen Sonntag: „Das läuft im Hintergrund, das Ziel vor Augen. Das ist unsere Stärke. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden.“

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Über die kolportierte 80-Millionen-Ausstiegsklausel bei Mittelfeldchef Felix Nmecha (26), der im März bis 2030 verlängerte, ließ sich Cramer keine eindeutige Aussage entlocken: „Da muss ich nachschauen, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Über vertragliche Inhalte reden wir grundsätzlich nicht.“ Immer mal wieder machen Gerüchte über das Interesse englischer Spitzenklubs an dem Nationalspieler die Runde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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