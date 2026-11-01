BVB-Boss spricht über drei Verlängerungen

Borussia Dortmund möchte die Verträge mit den beiden Leistungsträgern Waldemar Anton (30) und Serhou Guirassy (30) gerne zeitnah verlängern. Im ‚Sport1-Doppelpass‘ sagte Geschäftsführer Carsten Cramer am heutigen Sonntag: „Das läuft im Hintergrund, das Ziel vor Augen. Das ist unsere Stärke. Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden.“

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Über die kolportierte 80-Millionen-Ausstiegsklausel bei Mittelfeldchef Felix Nmecha (26), der im März bis 2030 verlängerte, ließ sich Cramer keine eindeutige Aussage entlocken: „Da muss ich nachschauen, ob er eine Ausstiegsklausel hat. Über vertragliche Inhalte reden wir grundsätzlich nicht.“ Immer mal wieder machen Gerüchte über das Interesse englischer Spitzenklubs an dem Nationalspieler die Runde.