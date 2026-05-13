Vor Abstiegsendspiel: Wolfsburg suspendiert nächsten Profi

Dieter Hecking greift beim VfL Wolfsburg auch vor dem wichtigen Saisonfinale gegen den FC St. Pauli weiter durch. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Ersatzkeeper Marius Müller (32) für die Partie am Samstag (15:30 Uhr) aussortiert. Dies soll auf Wunsch von Torwarttrainer Pascal Formann geschehen sein. Wahrscheinlicher Auslöser ist laut der Boulevardzeitung Müllers freiwilliger Verzicht auf einen Kaderplatz am 32. Spieltag gegen den SC Freiburg (1:1), um stattdessen aufgrund einer zurückliegenden Verletzung lieber Reha-Training zu absolvieren. Dies soll intern für Unverständnis gesorgt haben.

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Müller ist erster Ersatz von Kamil Grabara (27) und könnte bei einer Verletzung des Stammkeepers wichtig werden. Bereits am zurückliegenden Spieltag zeigte Hecking seine konsequente Haltung: Beim 0:1 gegen den FC Bayern München hatte er Mohamed Amoura (26) und Kevin Paredes (23) nach einem Trainingsstreit aus dem Kader gestrichen. Beide wurden mittlerweile mit einer Geldstrafe belegt.