Sevilla verpflichtet Ex-Wolfsburg-Flirt

Der FC Sevilla verstärkt sich zur kommenden Saison mit Patrik Mercado. Wie die Spanier offiziell verkünden, verlässt der 22-Jährige seinen Jugendklub Independiente del Valle in Ecuador und schließt sich im Sommer den Andalusiern an.

Mercado wurde 2025 als bester Spieler der Saison der ecuadorianischen Liga ausgezeichnet, nachdem er mit sieben Treffern und elf Vorlagen überzeugt hatte. Im vergangenen September feierte der zentrale Mittelfeldspieler zudem sein Debüt in der Nationalmannschaft Ecuadors. Der Rechtsfuß wurde im vergangenen Sommer auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.