Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Sevilla verpflichtet Ex-Wolfsburg-Flirt

von Daniel del Federico
1 min.
Mercado köpft den Ball @Maxppp

Der FC Sevilla verstärkt sich zur kommenden Saison mit Patrik Mercado. Wie die Spanier offiziell verkünden, verlässt der 22-Jährige seinen Jugendklub Independiente del Valle in Ecuador und schließt sich im Sommer den Andalusiern an.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sevilla Fútbol Club
🤝 Principio de acuerdo con @IDV_EC para la compra de Patrick Mercado.

#WeareSevilla
Bei X ansehen

Mercado wurde 2025 als bester Spieler der Saison der ecuadorianischen Liga ausgezeichnet, nachdem er mit sieben Treffern und elf Vorlagen überzeugt hatte. Im vergangenen September feierte der zentrale Mittelfeldspieler zudem sein Debüt in der Nationalmannschaft Ecuadors. Der Rechtsfuß wurde im vergangenen Sommer auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Primera A
Sevilla
Ind. del Valle
Patrik Kleiver Mercado Altamirano

Weitere Infos

La Liga La Liga
Primera A Primera A
Sevilla Logo FC Sevilla
Ind. del Valle Logo Independiente Valle
Patrik Kleiver Mercado Altamirano Patrik Kleiver Mercado Altamirano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert