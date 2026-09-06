Durch das unglückliche 2:2-Unentschieden bei Holstein Kiel verpasst der 1. FC Nürnberg zwar einen vereinsinternen Zweitliga-Startrekord, doch die Franken lassen ihre Fans zu Saisonstart vom Aufstieg träumen. Gelingt mit einer Truppe aus vielen Youngsters und wenigen erfahrenen Recken der ganz große Wurf?

Unter der Anzeige geht's weiter

In den bisherigen drei Saisonpartien stellte FCN-Coach Miroslav Klose die jeweils jüngste Startelf des Spieltags auf. Kein Wunder: Das gehört zur neuen DNA des Clubs, der ein Kader-Durchschnittsalter von nur 23,6 Jahren aufweist. Das Entwickeln von Talenten und der teure Verkauf ist mittlerweile ein bewährtes Geschäftsmodell in Nürnberg – und Klose trotz zwischenzeitlicher Vorbehalte offenbar der richtige Mann für den Job.

Argentinien-Talent im Fokus

Der FCN schloss zuletzt fünf Spielzeiten mit einer deutlich positiven Transferbilanz ab, erwirtschaftete dabei Gewinne zwischen 2,5 und 26 Millionen Euro. Der nächste Schritt in der Entwicklung könnte in dieser Saison auf der sportlichen Ebene folgen. Mit drei Siegen und einem Remis steht Nürnberg vor den heutigen Sonntagspartien an der Tabellenspitze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch das nächste formbare Toptalent ist bereits an der Angel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, buhlt der Traditionsklub intensiv um Mittelfeldspieler Felipe Obradovich (19) vom argentinischen Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste. Im Sommer kam noch kein Wechsel zustande, dieser soll im Winter erfolgen.

Das bestätigt Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou der Boulevardzeitung: „Er ist in den Verhandlungen immer ein Wintertransfer gewesen. Deswegen haben wir auch keinen Druck drauf. Wir werden da schauen, ob wir weiterhin die Möglichkeit bekommen.“