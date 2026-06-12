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FT-Info Ligue 1

PSG plant 130-Millionen-Angriff

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Info
1 min.
Crysencio Summerville rennt @Maxppp

Um den Kader in der Breite zu verstärken, will Paris St. Germain eine Menge Kohle investieren. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato fällt der Blick dabei auf West Ham und zu Crysencio Summerville sowie Mateus Fernandes. Für die beiden Leistungsträger verlangen die Hammers insgesamt 130 Millionen Euro.

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Fernandes kostet dabei mindestens 80 Millionen, auch Manchester United und der FC Arsenal sind dem Vernehmen nach am 21-Jährigen interessiert. Summerville könnte der gesuchte Backup für den offensiven Flügel werden. Der Niederländer war vor zwei Jahren für knapp 30 Millionen in den Osten Londons gewechselt. Für den 24-Jährigen verlangt West Ham satte 50 Millionen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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