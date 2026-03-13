Bericht: Bisseck kurz vor der Unterschrift

Yann Bisseck (25) und Inter Mailand setzen die Zusammenarbeit offenbar fort. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht der Innenverteidiger kurz davor, seinen bis 2029 datierten Vertrag vorzeitig zu verlängern.

Dass Bisseck über den Sommer hinaus bei Inter bleibt, ist der italienischen Sportzeitung zufolge jedoch nicht in Stein gemeißelt. „Für 40 Millionen Euro könnte er ohne große Probleme wechseln“, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. In der Vergangenheit wurde der deutsche Nationalspieler mit dem FC Bayern sowie zahlreichen Premier League-Klubs in Verbindung gebracht.