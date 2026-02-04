Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Nach Ladenschluss: Magdeburg-Stürmer auf dem Sprung

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Ado Onaiwu auf der Bank @Maxppp

Auch nach dem Deadline Day ist beim 1. FC Magdeburg noch ein Abgang möglich. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge könnte Ado Onaiwu (30) zurück in seine japanische Heimat wechseln. Das dortige Transferfenster ist bis Ende Februar geöffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Onaiwu war erst im vergangenen Sommer als vermeintlicher Ersatz für Martijn Kaars (26/FC St. Pauli) vom französischen Erstligisten AJ Auxerre nach Magdeburg gekommen. Die ernüchternde Bilanz seitdem: 127 Einsatzminuten verteilt auf vier Partien. Zuletzt musste der Angreifer sogar im Zweitligateam in der Regionalliga Nordost ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
J1 League
1. FC Magdeburg
Ado Onaiwu

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
J1 League J1 League
1. FC Magdeburg Logo Magdeburg
Ado Onaiwu Ado Onaiwu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert