Nach Ladenschluss: Magdeburg-Stürmer auf dem Sprung

Auch nach dem Deadline Day ist beim 1. FC Magdeburg noch ein Abgang möglich. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge könnte Ado Onaiwu (30) zurück in seine japanische Heimat wechseln. Das dortige Transferfenster ist bis Ende Februar geöffnet.

Onaiwu war erst im vergangenen Sommer als vermeintlicher Ersatz für Martijn Kaars (26/FC St. Pauli) vom französischen Erstligisten AJ Auxerre nach Magdeburg gekommen. Die ernüchternde Bilanz seitdem: 127 Einsatzminuten verteilt auf vier Partien. Zuletzt musste der Angreifer sogar im Zweitligateam in der Regionalliga Nordost ran.