Gladbach bestätigt Fukuda-Wechsel

Borussia Mönchengladbach lässt die Katze aus dem Sack. Die Fohlen teilen offiziell mit, dass Shio Fukuda (22) fest zum Karlsruher SC wechselt. Bereits in der abgelaufenen Saison spielte der Angreifer leihweise in der zweiten Liga (sechs Treffer in 20 Einsätzen).

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Der KSC zahlt dem Vernehmen nach 700.000 Euro an die Borussia, die sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie ein Matching Right gesichert haben soll. Samt Boni könnte die Ablöse noch auf rund eine Million Euro steigen.