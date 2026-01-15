15 Millionen für Calhanoglu: Inter verhandelt Blitz-Abgang

Verantwortliche von Galatasaray drücken bei Hakan Calhanoglu offenbar aufs Gaspedal. Der türkische Journalist Ertan Süzgün berichtet von einem Meeting mit Inter Mailand, um einen Transfer des 31-jährigen Mittelfeldstrategen auszuloten. Zum Treffen der Klubbosse soll es am heutigen Donnerstag in der italienischen Modemetropole kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit laboriert Calhanoglu noch an einer Wadenverletzung, erst zum Ende des Monats soll er wieder spielfit sein. Sein Vertrag bei den Nerazzurri ist noch bis 2027 gültig, dementsprechend müsste Gala eine adäquate Ablöse auf den Tisch legen, um einen Transfer zu bewerkstelligen – einem Bericht von ‚A Spor‘ zufolge bieten die Löwen 15 Millionen Euro.

Ob Inter das ausreicht, um den Denker und Lenker im Mittelfeld mitten in der Saison abzugeben, wird sich noch zeigen. Wettbewerbsübergreifend verpasste der Rechtsfuß nur vier Ligaspiele und pausierte in den Pokalbegegnungen. Der 102-fache türkische Nationalspieler könnte bei Gala erstmals in der Süper Lig auflaufen. In seiner bisherigen Laufbahn stand er bis jetzt nur bei Klubs aus Deutschland und Italien unter Vertrag.