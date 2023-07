Rechtsverteidiger-Suche: BVB befasst sich mit Vagnoman

Nach vier Jahren bei den Profis des Hamburger SV folgte für Josha Vagnoman im vergangenen Sommer der lang ersehnte Karriereschritt in die Bundesliga. Im deutschen Oberhaus hat sich der Rechtsverteidiger nach kurzer Eingewöhnungszeit gut zurechtgefunden. Beim VfB Stuttgart weiß der 22-Jährige seine Physis und Athletik auch eine Spielklasse höher bestens einzusetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Vagnoman den Schritt in die Bundesliga nach etwas Anlaufzeit gemeistert hat, hat man auch bei Borussia Dortmund registriert. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ haben die Schwarz-Gelben ein Auge auf den gebürtigen Hamburger geworfen. Schon während seiner HSV-Zeit stand der deutsche Nationalspieler (ein Länderspiel) immer wieder im Fokus der Borussia.

Lese-Tipp

BVB: Sabitzer stößt zur Mannschaft

In Dortmund sucht man nach wie vor nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Doch ob Vagnoman nach nur einem Jahr in Stuttgart schon wieder den nächsten Schritt in seiner Karriere geht, ist noch ziemlich unklar. Bisher befindet sich das BVB-Interesse dem Bericht zufolge in einem Frühstadium. Zudem deutete zuletzt wenig daraufhin, dass der VfB als auch Vagnoman ihre Liaison nach nur einem Jahr wieder beenden wollen.