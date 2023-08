Barça-Wechsel: Der Preis für Darvich

Beim SC Freiburg klingelt durch den Verkauf von Noah Darvich die Kasse. Wie Fabrizio Romano berichtet, zahlt der FC Barcelona drei Millionen Euro Ablöse für das 16-jährige Offensivjuwel. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch auf fünf Millionen ansteigen.

Am gestrigen Freitagabend hatte Romano vermeldet, dass der Kapitän der deutsche U17-Europameister nach Barcelona wechselt. Darvichs Vertrag in Freiburg läuft in einem Jahr aus – entsprechend nutzt der SCF nun die letzte Gelegenheit auf eine adäquate Ablöse.