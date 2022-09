Zwei Kandidaten für die Potter-Nachfolge

Brighton & Hove Albion hat zwei mögliche Nachfolgekandidaten für den zum FC Chelsea abgewanderten Graham Potter ausgemacht. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ handelt es sich dabei um Kjetil Knutsen und Roberto De Zerbi. Knutsen ist aktuell Trainer beim norwegischen FK Bödo/Glimt, den er zuletzt in die Europa League führte. Zudem erhielt der 53-Jährige in den vorherigen drei Jahren jeweils die Auszeichnung zum besten Trainer des Jahres in Norwegen.

De Zerbi ist derzeit vereinslos. Zuvor trainierte der Italiener Shakthar Donetsk. Seine erfolgreichste Zeit hatte der 43-Jährige bei Sassuolo Calcio, das er von Sommer 2018 bis Sommer 2021 betreute. Ein Engagement von Knutsen ist erst seit kurzem möglich, da ein Trainer, der in England arbeiten will, in mindestens fünf Jahren insgesamt 36 Monate oder 24 Monate am Stück in anderen Ligen tätig gewesen sein muss. Dabei handelt sich um eine Liste mit 35 Ligen, die nun auch die Eliteserien aus Norwegen enthält.