Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Offensiv-Verstärkung für Bochum?

von Leon Morsbach - Quelle: Sky
1 min.
Samed Bazdar mit betrübtem Gesicht @Maxppp

Der VfL Bochum könnte im Wintertransferfenster für die Offensive personell nachlegen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Samed Bazdar (21) von Real Saragossa bei den Verantwortlichen des VfL hoch im Kurs. Diese prüfen ein Leihgeschäft. Sowohl der Verein als auch der Stürmer selbst stehen einer Luftveränderung offen gegenüber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bazdar wechselte im Sommer 2024 für eine Ablöse von drei Millionen Euro von Partizan Belgrad zum spanischen Zweitligisten. In der laufenden Spielzeit kommt der Serbe jedoch nicht richtig in Tritt. Lediglich ein Tor sowie eine Vorlage stehen zu Buche. Auch der FC Schalke 04 erkundigte sich in der Vergangenheit nach dem Spieler. Mittlerweile soll der Rechtsfuß jedoch kein Thema mehr für die Königsblauen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
LaLiga 2
Bochum
Saragossa
Samed Baždar

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
LaLiga 2 LaLiga 2
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Saragossa Logo Real Zaragoza
Samed Baždar Samed Baždar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert