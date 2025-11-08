Wolfsburg-Krise: Überraschende Personal-Entscheidung gefallen

Das Trio um Trainer Paul Simonis sowie Sportdirektor Sebastian Schindzielorz und Geschäftsführer Sport Peter Christiansen sieht sich beim VfL Wolfsburg nach dem Negativtrend in den vergangenen Wochen harscher Kritik ausgesetzt. Eine Entscheidung, wie es für das Trio weitergeht, wurde eigentlich für den heutigen Samstag erwartet.

Doch wie die ‚Bild‘ nun berichtet, wurde beim VfL die Entscheidung gefällt, dass mindestens für heute keine personellen Beschlüsse gefasst werden. Die mit Spannung erwartete Zukunftsentscheidung um das Trio wurde somit vertagt.

Kandidaten für die mögliche Nachfolge gibt es jedoch schon zuhauf. Jörg Schmadtke (vereinslos), Marcel Schäfer (RB Leipzig), Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) und Sven Mislintat (vereinslos) gehören zum Kandidatenkreis für die Ämter von Schindzielorz und Christiansen.

Für das Simonis-Erbe wartet der ‚kicker‘ mit zwei neuen Namen auf. Demzufolge beschäftigt sich der kriselnde Bundesligist mit den vereinslosen Urs Fischer und Tim Walter. Schon vor mehreren Tagen wurden Marco Rose, Edin Terzic und Bruno Labbadia als mögliche Nachfolger gehandelt.