VfB lehnt Seimen-Anfrage ab

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Dennis Seimen für Paderborn im Einsatz @Maxppp

Der SC Paderborn muss sich im kommenden Jahr wohl nach einem neuen Stammkeeper umsehen. Laut der ‚Sport Bild‘ hat sich der Zweitligist beim VfB Stuttgart vergeblich nach der Möglichkeit erkundigt, die Leihe von Dennis Seimen (19) zu verlängern.

Stattdessen planen die Schwaben mit dem Jungspund als zukünftige Nummer eins. In Liga zwei musste der deutsche U21-Nationaltorwart nach neun Spieltagen nur achtmal hinter sich greifen. Beim VfB läuft Seimens Vertrag bis 2029.

