Van Bommel vor neuem Job

Mark van Bommel steht kurz vor einem neuen Engagement. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, ist der 47-Jährige ein heißer Anwärter auf den Trainerposten beim niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Dort ist für den bisherigen Cheftrainer Rogier Meijer nach fünf Jahren im kommenden Sommer Schluss, ab dann könnte van Bommel übernehmen.

Erste Gespräche haben dem Bericht zufolge bereits stattgefunden. Van Bommel könnte damit nach einer Saison ohne Anstellung wieder in das Trainergeschäft einsteigen. Zuletzt war der ehemalige Spieler des FC Bayern bei Royal Antwerpen in der ersten belgischen Liga, zuvor hatte er für knapp vier Monate beim VfL Wolfsburg an der Seitenlinie gestanden.