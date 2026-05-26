Malen-Transfer in trockenen Tüchern

Die Leihe von Donyell Malen zur AS Rom wurde in einen festen Transfer umgemünzt. Wie die Giallorossi mitteilen, gehört der niederländische Torjäger ab sofort dauerhaft zum Kader der Italiener und wurde mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.

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Bei Aston Villa hätte der ehemalige Dortmunder noch bis 2029 unter Vertrag gestanden, durch den permanenten Wechsel ist das nun hinfällig. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro in die Kasse der Villans. Für die Roma entpuppte sich die Verpflichtung von Malen als echter Gewinn, in 20 Einsätzen erzielte er 15 Treffer.