Wird Schalke Bentaleb doch noch los?

Mitte November suspendierte der FC Schalke sein Problemkind Nabil Bentaleb einmal mehr und wohl zum letzten Mal. Denn eine Rückkehr in den Kader schloss Trainer Christian Gross kürzlich aus. Bentalebs Vertrag endet im Sommer, gerne würde Königsblau den Großverdiener aber noch am heutigen letzten Transfertag von der Gehaltliste streichen.

Bislang mangelte es an konkreten Angeboten. Das könnte sich aber noch ändern. Nach Informationen der ‚Bild‘ führt die heißeste Spur in die Serie A. Parma Calcio, der FC Genua und der FC Turin sollen Interesse an Bentaleb bekunden.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler war 2017 nach vorheriger Leihe für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Schalke gewechselt und ist nach Breel Embolo (26,5 Millionen) der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Für einen Bruchteil der damaligen Ablöse könnte die Zusammenarbeit, die sich über die Jahre zu einem Missverständnis entwickelt hat, nun beendet werden.