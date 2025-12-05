Messis Loblied auf Müller

Am morgigen Samstagabend (20:30 Uhr) trifft Lionel Messi (38) im MLS-Finale auf Thomas Müller (36). Der Star von Inter Miami freut sich, dass die Bayern-Legende mittlerweile für die Vancouver Whitecaps aufläuft: „Zunächst einmal ist es sehr schön, dass Thomas Müller in die MLS gekommen ist und welche Auswirkungen dies hat. Es ist gut, dass es zu diesem Finale kommen wird und wir wieder gegeneinander antreten können. Wir haben bereits gegen Vancouver gespielt und wissen, was für eine Mannschaft das ist. Tatsächlich sind wir damals gegen sie ausgeschieden.“

Müller ist seit dem Sommer in Kanada am Ball. In zwölf Einsätzen gelangen dem Raumdeuter starke neun Tore und vier Vorlagen. Messi, der seinerseits in dieser Saison in 41 Pflichtspielen an 61 Toren direkt beteiligt war, sieht im Weltmeister von 2014 eine klare Verstärkung für Vancouver: „Durch den Wechsel von Müller ist diese Mannschaft noch besser geworden. Das verleiht dem Spiel und der Mannschaft mehr Prestige, und es wird ein ganz besonderes Finale werden, von dem wir hoffen, dass es zu unseren Gunsten ausgeht.“