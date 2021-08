FC Bayern: Sabitzer-Deal auf der Zielgeraden?

Der FC Bayern macht im Werben um Marcel Sabitzer ernst. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bereiten die Münchner ein 16 Millionen Euro schweres Angebot vor, um den Kapitän von RB Leipzig ein Jahr vor Vertragsende loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Sabitzer selbst soll schon lange Einigkeit bestehen. Beim morgigen Spiel der Sachsen in Wolfsburg steht der Österreicher laut ‚Sky‘ nicht im Kader. Ein Indiz für den bevorstehenden Transfer?

Brazzo äußert sich

Hasan Salihamidzic sagte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC (18:30 Uhr) bei ‚Sky‘: „Wir werden machen, was in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten steht. Wir haben uns schon mit dem Spieler beschäftigt.“ Auf neuerliche Nachfrage ergänzte der Bayern-Sportvorstand, dass Sabitzer „ein Thema werden“ könnte.

Am Dienstag schließt das Transferfenster, es ist also Eile geboten. Sabitzer ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und gilt als Wunschspieler von Julian Nagelsmann, der den 27-jährigen Österreicher in Leipzig zum Kapitän gemacht hatte.

UPDATE (18:29 Uhr): Laut ‚Sport1‘ ist mit einer schnellen Entscheidung zu rechnen. Reporter Florian Plettenberg lehnt sich weit aus dem Fenster und schreibt, dass Sabitzer nach München wechseln wird.