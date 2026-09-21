Eintracht Frankfurt will die Zusammenarbeit mit Ansgar Knauff (24) ausweiten. Informationen der ‚Bild‘ zufolge planen die Hessen, den 2028 auslaufenden Vertrag des Flügelflitzers im Saisonverlauf zu verlängern. Der frühere Dortmunder spielt seit Januar 2022 für die Eintracht und ist inzwischen nach Timothy Chandler (36) dienstältester SGE-Profi.

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Handlungsdruck verspüren die Parteien allerdings nicht, zunächst soll Knauff wieder in Topform kommen. Der Rechtsfuß feierte am Wochenende gegen den SC Freiburg (2:2) sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung. „Es fühlt sich sehr gut an, wieder auf dem Platz zu stehen. Die Verletzung ein paar Tage vor dem Liga-Auftakt war bitter. Zum Glück ging alles relativ schnell. Jetzt fühle ich mich sehr fit und bin bereit für mehr“, zeigt sich Knauff motiviert.