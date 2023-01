Union macht Rekordtransfer Juranovic perfekt

Union Berlin hat seinen neuen Rechtsverteidiger gefunden. Wie die Eisernen bekannt geben, wechselt Josip Juranovic von Celtic Glasgow als Ersatz für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Julian Ryerson (25) an die Alte Försterei. Zur Vertragslänge macht Union wie gewohnt keine Angaben.

Der Bundesligist lässt sich den Deal einiges kosten. Acht Millionen Euro Sockelablöse und bis zu drei Millionen Euro Boni sind für die Dienste des 27-Jährigen fällig. Zusammengerechnet also mehr als die 8,5 Millionen Euro, die 2021 für Taiwo Awoniyi (25) an den FC Liverpool flossen. Juranovic dürfte somit zu Unions neuem Rekordtransfer aufsteigen.

„Es erfüllt sich für mich ein Traum“

Der Neuzugang erklärt: „Mit dem Wechsel zu Union erfüllt sich für mich der Traum, in einer der besten Fußballigen der Welt spielen zu dürfen. Die Bundesliga ist intensiv und robust und kommt so meinem Spiel zugute. Ich freue mich, bald vor den Fans an der Alten Försterei spielen zu können. In Berlin will ich mich noch weiter verbessern und den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.“

Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert sagt: „Josip wird mit seinem Tempo, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gut zu uns passen. Wir sind überzeugt, mit ihm einen Spieler zu verpflichten, der uns schnell weiterhelfen kann und freuen uns auf ihn.“

Mit Juranovic ist dem Klub aus der Hauptstadt ein echter Coup gelungen. Der Kroate machte durch starke Leistungen bei der WM in Katar auf sich aufmerksam, was Gerüchten zufolge das Interesse des FC Barcelona und des FC Chelsea auf den Plan rief. Nach knapp eineinhalb Jahren und 53 Pflichtspielen für Celtic schlägt der Verteidiger nun seine Zelte in Berlin auf.