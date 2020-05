Schneider: „Gute Leistung ist Pflicht“

Jochen Schneider hat im Anschluss an das 1:2 bei Fortuna Düsseldorf ein deutliches Bekenntnis zu David Wagner vermieden. Auf die Frage, ob ein Sieg für Wagner dann Pflicht sei, erwiderte Schneider: „In erster Linie ist eine gute Leistung Pflicht.“ Die Pleite in Düsseldorf könne „man nicht schönreden“.

Auf der anderen Seite nahm Schneider auch sich selbst und die Spieler von der Kritik nicht aus. „Es ist nicht richtig, es allein am Trainer festzumachen. Da gehören alle im Verein dazu“, so Schneider, „die Kritik ist Kritik an uns allen. Wir alle müssen die Dinge besser machen.“