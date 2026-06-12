Einigung: Toppmöller übernimmt neuen Klub

Rund ein halbes Jahr nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt hat Dino Toppmöller einen neuen Verein gefunden. Nach FT-Informationen übernimmt der 45-Jährige beim RC Lens. Toppmöller unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

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Der Ligue 1-Klub suchte einen Nachfolger für Pierre Sage, der bei Crystal Palace die Nachfolge von Oliver Glasner antreten wird. Mit Lens hatte Sage in der abgelaufenen Saison Platz zwei erreicht und den nationalen Pokal gewonnen.

Toppmöller musste Mitte Januar seinen Posten bei Eintracht Frankfurt räumen. Die SGE hatte er seit der Saison 2023/24 trainiert. Neben Lens waren auch der AC Mailand, Crystal Palace und Vereine aus Saudi-Arabien an Toppmöller interessiert.