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„Genau der richtige Zeitpunkt“: Watzke kündigt Ende an

von Tobias Feldhoff - Quelle: Ruhr Nachrichten
Hans-Joachim Watzke vor dem BVB-Logo @Maxppp

Hans-Joachim Watzke will seine Funktionärslaufbahn 2029 beenden. Dann läuft sein Vertrag als Ligapräsident der DFL aus. Dies sei „genau der richtige Zeitpunkt, dann aufzuhören“, versichert der ehemalige Geschäftsführer von Borussia Dortmund, der im Juni 2029 seinen 70. Geburtstag feiert, gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘.

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„Ich kann in der DFL nicht wiedergewählt werden, weil ich ein operatives Amt mehr bei Borussia Dortmund habe. Dafür müsste man die Satzung ändern und das möchte ich nicht. Dadurch ist dann auch beim DFB automatisch Schluss“, begründet Watzke seine Entscheidung auch mit den bestehenden Statuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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