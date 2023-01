BVB-Zugeständnis für Schulz-Deal

Borussia Dortmund ist für einen Abschied von Linksverteidiger Nico Schulz zu Zugeständnissen bereit. Damit die mögliche Leihe zu Atalanta Bergamo klappt, würde der BVB laut ‚Bild‘ einen Teil des Gehalts übernehmen.

Aktuell laufen Verhandlungen mit den Norditalienern – ein Deal scheint tatsächlich in Reichweite zu sein. Seit Jahren ist Schulz in Dortmund mehr oder weniger außen vor. Dass ein Klub von Bergamos Format Interesse am 29-Jährigen zeigt, kommt daher durchaus überraschend.

