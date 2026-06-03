Schnäppchen-Jagd auf Civeja entschieden

Der Karlsruher SC erhält den Zuschlag im Poker um Tim Civeja vom 1. FC Saarbrücken. Laut ‚Sky‘ hat der zentrale Mittelfeldspieler schon den Medizincheck beim Zweitligisten erfolgreich absolviert. Mit der offiziellen Verkündung sei zeitnah zu rechnen.

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Die Saarländer hatten bis zuletzt nichts unversucht gelassen, um Civeja von einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu überzeugen. Jetzt hat sich der 24-Jährige, der auch von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg umgarnt wurde, aber für den KSC-Wechsel entschieden.