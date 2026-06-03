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2. Bundesliga

Schnäppchen-Jagd auf Civeja entschieden

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Tim Civeja hat den Ball am Fuß @Maxppp

Der Karlsruher SC erhält den Zuschlag im Poker um Tim Civeja vom 1. FC Saarbrücken. Laut ‚Sky‘ hat der zentrale Mittelfeldspieler schon den Medizincheck beim Zweitligisten erfolgreich absolviert. Mit der offiziellen Verkündung sei zeitnah zu rechnen.

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Die Saarländer hatten bis zuletzt nichts unversucht gelassen, um Civeja von einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zu überzeugen. Jetzt hat sich der 24-Jährige, der auch von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg umgarnt wurde, aber für den KSC-Wechsel entschieden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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