XXL-Kader: Wolfsburg plant namhafte Abgänge

Der VfL Wolfsburg plant noch einige Kaderbewegungen vor dem Start in die erste Zweitligasaison seit 30 Jahren. Neu-Coach Tobias Strobel schweben „22 bis 23 Spieler plus Torhüter“ als ideale Kadergröße vor, wie er dem ‚kicker‘ verrät. Aktuell stehen noch 39 Spieler bei den Wölfen unter Vertrag. Vor allem einige Topverdiener und „Gesichter des Abstiegs“ sollen laut dem ‚kicker‘ noch gehen, darunter offenbar Kamil Grabara (27), Konstantinos Koulierakis (22), Joakim Maehle (29), Denis Vavro (30), Lovro Majer (28), Mattias Svanberg (27) und Mohammed Amoura (26).

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Auch auf der Zugangsseite sind die Pläne der Niedersachsen noch nicht abgeschlossen. „Auf den Außenverteidigerpositionen wird noch einmal etwas passieren müssen“, stellt Strobl fest, der angesichts der bisherigen Neulinge gesteht, dass er schon „das eine oder andere Ausrufezeichen bei den Transfers“ registriert habe. Derzeit rangieren die Wölfe mit 15,3 Millionen Euro auf Platz vier der höchsten Sommer-Ausgaben eines Zweitligisten.