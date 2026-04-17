Nagelsmanns Anruf bei Prömel

Grischa Prömel hofft auf eine Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft. Gegenüber der ‚Bild‘ äußerte sich der 31-jährige Mittelfeldspieler zu seinen Chancen auf eine Kaderberufung durch DFB-Coach Julian Nagelsmann: „Ich kenne Julian ja schon sehr lange – er war bereits mein Jugendtrainer in Hoffenheim. Vor den März-Nominierungen hat er sich bei mir gemeldet. Er hat mir dann zwar mitgeteilt, dass ich nicht dabei bin Ende März, aber dennoch habe ich mich über den Austausch gefreut. Ich weiß nun, dass er mich auf dem Zettel hat. Im WM-Kader zu stehen, wäre ein riesiger Traum.“

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Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr kämpfte sich Prömel vor Saisonbeginn zurück und entwickelte sich bei der TSG Hoffenheim zum Leistungsträger. In der laufenden Spielzeit kommt der Rechtsfuß in 29 Bundesligaspielen auf neun Torbeteiligungen. Zur kommenden Saison zieht es den Mittelfeldakteur – dessen Vertrag im Sommer ausläuft – zum Ligarivalen VfB Stuttgart.