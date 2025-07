Zweites Angebot: Bayern erhöht Schlagzahl bei Díaz

Der FC Bayern versucht weiterhin sein Glück bei Flügelspieler Luis Díaz. Angesichts mangelnder Alternativen auf ähnlichem Niveau ist der Kolumbianer zum Top-Kandidaten bei den Münchnern avanciert. Entsprechend groß sind die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters um den 28-Jährigen. Nachdem ein Angebot von zuletzt 52 Millionen Euro nicht fruchtete, haben die Bayern laut ‚The Athletic‘ nun nachgelegt.

So habe der FCB ein offizielles Angebot über 67,5 Millionen Euro bei Liverpool eingereicht, welches damit an der kolportierten Schmerzgrenze des Bundesligisten kratzt. Wie ‚The Athletic‘ weiter berichtet, wurde die Münchner Offerte jedoch postwendend abgelehnt. Liverpool bewertet Díaz jenseits der 100-Millionen-Marke und hat eigentlich keinen Verkauf des Dribblers geplant. Unter Trainer Arne Slot war der Südamerikaner einer der Schlüsselspieler der Meistersaison mit 20 Scorerpunkten in 36 Ligaspielen.

Díaz befindet sich allerdings in seinen letzten zwei Vertragsjahren und hat dem Klub gegenüber seinen Wechselwunsch zum Ausdruck gebracht. Dem Wechsel zum FCB steht er offen gegenüber. Eine Verlängerung an der Anfield Road plant Díaz nicht, das Fenster für einen Verkauf ist also offen. Sollten die Reds demnächst die Personalie von Real Madrid-Profi Rodrygo (24) intensivieren, dürfte das die Chancen bei Díaz deutlich erleichtern. Andersherum könnte Rodrygo aber auch ein heißeres Thema in München werden.

Ob diesen Sommer einmal mehr ein Gentleman’s Agreement zum Tragen kommt, wonach der Flügelspieler Liverpool ab einer Summe von 80 Millionen Euro darf, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Bayern sich noch ordentlich strecken muss, um mit Díaz den ersehnten Hochkaräter für Linksaußen an Land zu ziehen.