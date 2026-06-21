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Weltmeisterschaft

Undav sorgt für Umdenken bei Nagelsmann

von Martin Schmitz - Quelle: ZDF
1 min.
Deniz Undav feiert seinen nächsten WM-Treffer @Maxppp
Ecuador Deutschland

Deniz Undav darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador am Donnertag (22 Uhr) machen. Das deutete Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Partie gegen die Elfenbeinküste (2:1) gegenüber dem ‚ZDF‘ an: „Das ist möglich. Aber er macht seine Sache in seiner aktuellen Rolle sehr gut. Es kann in beide Richtungen gehen.“

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Undav hatte gegen den dreifachen Afrika Cup-Sieger erneut als Joker aufgetrumpft. „Er hat eine tolle Leistung gezeigt und zwei brillante Tore erzielt. Er ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Wir werden das innerhalb des Trainerstabs und mit Deniz besprechen“, so Nagelmann. Undav führt gegenwärtig mit drei Treffern und zwei Vorlagen die Scorerliste des Turniers an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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