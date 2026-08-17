Nach mehreren gescheiterten Versuchen ist Borussia Dortmund endgültig und öffentlichkeitswirksam aus dem Poker um Said El Mala ausgestiegen. Dem 1. FC Köln war das Angebot aus Dortmund, das am Ende über 50 Millionen Euro eingebracht hätte, nicht hoch genug, sodass ein Schlussstrich unter die Angelegenheit gezogen wurde.

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Und dennoch könnte El Mala das Geißbockheim noch verlassen. RB Leipzig hatte sich zuletzt schon interessiert gezeigt und wittert jetzt die Chance. Laut ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ sind die Sachsen bereit, 50 Millionen Euro als Sockelablöse auf den Tisch zu legen. Hinzu kämen fünf Millionen an leicht zu erreichenden Boni sowie fünf Millionen für „außergewöhnliche Erfolge“. Im Gespräch sei auch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Noch müsse RB die Freigabe vom Aufsichtsrat erbitten. Ob das Angebot unterbreitet wird, soll in dieser Woche geklärt werden.

Wo spielt Said El Mala in der Saison 2026/27? RB Leipzig 1. FC Köln Bei einem anderen Klub Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ein neuer Star soll her

Hintergrund ist, dass nach dem Abgang von Yan Diomande (19/Real Madrid) ein neuer Star verpflichtet werden soll. Mit Diego Moreira (22) von Racing Straßburg ist sich Leipzig nach FT-Informationen schon einig, doch der französische Erstligist soll 70 Millionen Euro verlangen – zu viel für den Bundesligisten.

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Folglich geht der Blick aktuell zu El Mala. Beim Linksaußen deutete nach der BVB-Absage alles auf einen Verbleib hin. Geschäftsführer Sport Thomas Kessler kristallisiert sich für interessierte Klubs als harter Verhandlungspartner heraus. Es bleibt abzuwarten, ob RB den FC monetär schließlich überzeugen kann.

El Mala selbst kann sich laut ‚Bild‘ einen Wechsel nach Leipzig vorstellen, soll schon in der FC-Kabine über den möglichen Transfer gesprochen haben.