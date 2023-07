PSG-Knall: Mbappé aussortiert

Paris St. Germain hat am späten Freitagabend den 29-köpfigen Spielerkader für die anstehende Vorbereitungstour in Japan bekanntgegeben. Den Namen von Superstar Kylian Mbappé sucht man vergeblich. Details teilt PSG nicht mit, von einer Verletzung ist aber nichts bekannt.

Der offensichtliche Grund aber, das berichten diverse Medien übereinstimmend, ist der teils öffentlich ausgetragene Streit zwischen PSG und Mbappé. Der 24-Jährige hatte unlängst angekündigt, seine Verlängerungsoption nicht zu ziehen und den Verein 2024 ablösefrei verlassen zu wollen.

Ein Szenario, das der Scheichklub verhindern will. PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi stellte Anfang Juli ein Ultimatum: „Er muss sich nächste Woche oder maximal in zwei Wochen entscheiden. Und wenn er keinen neuen Vertrag unterschreiben will, ist die Tür offen.“ Mbappé unterschrieb nicht.

Dem Vernehmen nach besteht bereits eine Einigung mit Real Madrid für den nächsten Sommer – in Paris wollen sie nun aber einen Verkauf noch in diesem Jahr forcieren und bis zu 200 Millionen Euro kassieren. Der Druck auf Mbappé wurde jetzt noch einmal drastisch erhöht.