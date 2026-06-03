FC Bayern: Saibari-Angebot enthüllt – 25 Millionen für Dest?

Der FC Bayern hat Ismael Saibari als neues Wunschziel auserkoren. Der Rekordmeister möchte die Verpflichtung des 25-Jährigen noch vor WM-Start in acht Tagen finalisieren. Eine Einigung mit dem Offensivallrounder über ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier haben die Münchner bereits erzielt (FT berichtete).

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Auch in den Verhandlungen mit der PSV Eindhoven sind offenbar Fortschritte zu vermelden. Das ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, dass der Doublesieger ein Angebot von 48 Millionen Euro inklusive Boni für Saibari vorbereitet.

Update (10:00 Uhr): ‚Sky‘ berichtet, dass noch am heutigen Mittwoch neue Verhandlungen zwischen der PSV und den Bayern stattfinden. Mit Saibari liege außerdem bereits eine Einigung vor, in den Verhandlungen zwischen den Klubs gehe es ausschließlich noch um die Höhe der Ablöse.

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Von Eindhovens aufgerufener Ablöse wäre die Offerte nicht allzu weit entfernt. Die PSV fordert dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro für den marokkanischen WM-Fahrer. Gut möglich, dass sich beide Klubs letztendlich in der Mitte treffen.

Wie viel Geld sollte Bayern maximal für Saibari in die Hand nehmen? Weniger als 40 Millionen 40-60 Millionen Mehr als 60 Millionen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kommt auch Dest?

Derweil ist Saibari, dessen Vertrag in Eindhoven bis 2029 läuft, nicht der einzige PSV-Akteur, auf den die Bayern ein Auge geworfen haben. Laut dem ‚Eindhovens Dagblad‘ steht auch Rechtsverteidiger Sergiño Dest auf der FCB-Wunschliste.

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Sobald der Transfer von Saibari eingetütet ist, könnte der Rekordmeister anschließend beim 25-Jährigen einen Vorstoß wagen. Als Ablöse stehen 23 bis 25 Millionen Euro im Raum. Dests Vertrag bei der PSV ist bis 2028 befristet.