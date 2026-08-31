Der FC Barcelona bedient sich beim VfB Stuttgart. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, wechselt Mirza Catovic per Leihe zu den Katalanen. Der spanische Topklub sichert sich außerdem eine Kaufoption, die unter bestimmten Bedingungen zur Kaufpflicht wird.

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Update (13:25 Uhr): Laut Fabrizio Romano können die Spanier den designierten Zugang im kommenden Jahr für 3,5 Millionen Euro festverpflichten.

Bei Barça ist der 19-jährige DFB-Junior zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. In Stuttgart blieb Catovic der Durchbruch bei den Profis noch verwehrt. In der Drittligamannschaft kam der Sechser vergangene Saison zu 29 Einsätzen.