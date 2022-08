Leicester verleiht Choudhury

Der FC Watford will das Projekt Wiederaufstieg mit Hamza Choudhury (24) angehen. Die Hornets leihen den Mittelfeldspieler von Leicester City mitsamt Kaufoption für ein Jahr aus.

✍️ We're delighted to confirm the signing of Hamza Choudhury on a season-long loan from Leicester City, with an option to buy.



Welcome, @HamzaChoudhury1! 👋#WatfordFC | @CorpayFX