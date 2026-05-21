Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Augsburg vor Fünf-Millionen-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Rodrigo Ribeiro im Einsatz für den FC Augsburg @Maxppp

Aller Voraussicht nach bleibt Rodrigo Ribeiro (21) Spieler des FC Augsburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Fuggerstädter kurz davor, die Kaufoption für den Mittelstürmer zu ziehen. Fünf Millionen Euro Ablöse fließen dann an Sporting Lissabon, eine weitere Million könnte an Boni hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese war im Winter auf Leihbasis zum FCA gewechselt und erzielte seitdem zwei Treffer in 14 Bundesliga-Partien. Grundsätzlich sei man mit der Entwicklung des Angreifers sehr zufrieden, in Augsburg liegt für Ribeiro ein bis 2031 datierter Vertrag bereit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Liga Portugal Bwin
Augsburg
Sporting
Rodrigo Duarte Ribeiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Augsburg Logo FC Augsburg
Sporting Logo Sporting Lissabon
Rodrigo Duarte Ribeiro Rodrigo Duarte Ribeiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert