Augsburg vor Fünf-Millionen-Deal

Aller Voraussicht nach bleibt Rodrigo Ribeiro (21) Spieler des FC Augsburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Fuggerstädter kurz davor, die Kaufoption für den Mittelstürmer zu ziehen. Fünf Millionen Euro Ablöse fließen dann an Sporting Lissabon, eine weitere Million könnte an Boni hinzukommen.

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Der Portugiese war im Winter auf Leihbasis zum FCA gewechselt und erzielte seitdem zwei Treffer in 14 Bundesliga-Partien. Grundsätzlich sei man mit der Entwicklung des Angreifers sehr zufrieden, in Augsburg liegt für Ribeiro ein bis 2031 datierter Vertrag bereit.