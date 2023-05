Verlängerung: Kompany setzt Zeichen

Vincent Kompany verschreibt sich seiner Aufgabe beim FC Burnley. Wie der Premier League-Aufsteiger bekanntgibt, verlängert der belgische Cheftrainer sein Arbeitspapier langfristig bis 2028. Damit gibt Kompany gleichzeitig interessierten Klubs wie dem FC Chelsea einen Korb.

„Burnley und Turf Moor fühlten sich von Anfang an richtig – also fühlt es sich auch richtig an, für die nächsten fünf Jahre zu unterschreiben“, freut sich Kompany, „zusammen mit den Fans haben wir Turf Moor wieder zu einer Festung gemacht und freuen uns weiterhin auf die Zukunft und die Aufgabe, Burnley mit jedem Schritt besser zu machen.“

