Flávio Gonçalves (19)

Der BVB soll die Entwicklung des portugiesischen U21-Nationalspielers ebenso wie Bayer Leverkusen und RB Leipzig genau im Blick behalten. Gonçalves verfügt in seinem bis 2030 befristeten Vertrag bei Sporting Lissabon über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

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Laut ‚CaughtOffside‘ planen der FC Chelsea und Manchester United, im Winter mit Angeboten um die 50 Millionen Euro bei Sporting vorstellig zu werden. Der portugiesische Spitzenklub hat derweil die Vertragsverhandlungen mit dem flexiblen Offensivspieler aufgenommen, um die Ausstiegsklausel auf 100 Millionen Euro anzuheben.

Felix Nmecha (26)

Manchester United und der FC Liverpool haben wohl ein Auge auf den Dortmunder Leistungsträger geworfen. Sogar von einer Kontaktaufnahme seitens der Red Devils ist die Rede. In Liverpool wird Nmecha als die günstigere Alternative zu Alex Scott (23/AFC Bournemouth) angesehen. Bis Ende Juni ist der athletische Mittelfeldmann per Ausstiegsklausel für 80 Millionen Euro zu haben, im Sommer 2028 für 70 Millionen.

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Mathis Albert (17)

Über das Interesse von Manchester City am US-Youngster sind die Schwarz-Gelben dem Vernehmen nach informiert. Die Citizens sind offenbar dazu bereit, ein 20 Millionen Euro teures Angebot für Albert abzugeben. Der Kontrakt des dribbelstarken Flügelspielers läuft offiziell im kommenden Jahr aus, die ‚Bild‘ berichtete heute jedoch von einem „langfristigen Vertrag“, der bei den BVB-Bossen für eine entspannte Haltung sorge.