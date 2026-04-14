Die BVB-Zweifel bei Eichhorn

Im Zuge des Sommer-Umbruchs möchte sich Borussia Dortmund auch mit einem zentralen Mittelfeldspieler verstärken. Weit oben auf der Liste steht dabei Kennet Eichhorn. Der BVB beobachtet das Supertalent von Hertha BSC aufmerksam und hat nach Informationen der ‚Bild‘ schon beim 16-Jährigen „vorgefühlt und sein grundsätzliches Interesse hinterlegt“.

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Besonders interessant macht Eichhorn seine Ausstiegsklausel, die bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegt und wohl nur bei einem Nicht-Aufstieg von Hertha gültig ist. Wie gut die BVB-Chancen auf einen Transfer stehen, ist aber offen. Zahlreiche Klubs bekunden Interesse, aus der Bundesliga sind laut ‚Sky‘ noch der FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen konkret im Rennen. Aus dem Ausland sitzt insbesondere Manchester City mit am Pokertisch.

BVB diskutiert über Eichhorn

Ob die Dortmunder im Werben in die Vollen gehen, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der ‚Bild‘ zufolge wird bei den Schwarz-Gelben intern diskutiert, ob man mit einem Eichhorn-Transfer womöglich den Weg für zwei eigene Mittelfeldjuwele verbauen könnte. Der BVB wolle Mussa Kaba (17) und Enzo Duarte (17) fördern und mehr Spielzeit verschaffen, beiden wird langfristig der Durchbruch zugetraut.

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Allerdings: Durch den Winter-Verkauf von Pascal Groß (34/Brighton) sowie die bevorstehenden ablösefreien Abgänge von Salih Özcan (28) und Julian Brandt (29) herrscht im Zentrum größerer Bedarf. Zudem sehe man bei Eichhorn ein großes Wertsteigerungspotenzial, sodass der BVB – vor allem wegen seiner geringen Exit-Option – einen Vorstoß wagen könnte.