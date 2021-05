Benzemas Begnadigung | Messi „Atléticos 12. Mann“

Benzema begnadigt

Erstmals seit 2015 steht Karim Benzema wieder im Kader der französischen Nationalmannschaft. Die überraschende Nominierung des Stürmers für die anstehende Europameisterschaft dominiert die heutigen Schlagzeilen in Frankreich. „Die Überraschung des Chefs“, titelt die ‚L’Equipe‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Die Entscheidung von Nationaltrainer Didier Deschamps schaffte es auch auf die Titelblätter in Madrid, wo die ‚as‘ davon spricht, dass Deschamps den 33-Jährigen „begnadigt“.

Pokalfinale in Frankreich & Italien

Neben der Nominierung des Stürmerstars gibt es in der heutigen französischen Presse noch ein weiteres heißes Thema. Die AS Monaco und Paris St. Germain stehen sich heute im Finale des Coupe de France gegenüber. Nach den Siegen in beiden Ligavergleichen haben die Monegassen „das Recht zu glauben“, wie die lokale ‚Monaco-Matien‘ schreibt. Auch in Italien steht das Pokalfinale auf dem Programm. Atalanta Bergamo trifft auf Juventus Turin, das die Champions League-Plätze zu verpassen droht. Für Andrea Pirlo könnte es auch ein Endspiel um seinen Trainerposten bei der Alten Dame sein. Die ‚La Gazetta dello Sport‘ spricht daher vom „Pokalfinale der Entscheidung“.

Messi unterstützt Suárez im Titelkampf

Während der eine Stürmer bei Real Madrid durch seine Berufung in die Nationalmannschaft Rückenwind erhalten könnte, bekommt ein anderer bei Atlético Unterstützung von Kumpel Lionel Messi. Der Argentinier hat mit dem FC Barcelona keine Chancen mehr auf den Meistertitel und ist nach Madrid gereist, um mit seinem ehemaligen Mitspieler Luis Suárez zu essen. So titelt die ‚Marca‘ in ihrer heutigen Ausgabe: „Messi ist Atléticos 12. Mann“. Der Uruguayer und die Rojiblancos gehen als Tabellenführer mit zwei Zählern Vorsprung in den letzten Spieltag am Sonntag.