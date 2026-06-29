Bayern schaut genau hin: „Gamechanger“ Davies knackt historische Marke

Die Partie zwischen Kanada und Südafrika war nicht unbedingt einer WM-K.o.-Runde würdig. Dem Co-Gastgeber wird es letztlich egal sein, er konnte sich kurz vor knapp in einer zerfahrenen Begegnung mit 1:0 gegen die Afrikaner durchsetzen. Stephen Eustaquio avancierte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit zum Matchwinner, die Schlagzeilen dominiert jedoch ein anderer Kanadier.

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Mit seiner Einwechslung in der 75. Minute kam Alphonso Davies (25) zum ersten Mal bei dem Turnier zum Einsatz und avancierte damit zum 1000. Spieler, der in dem diesjährigen Wettbewerb auf dem Platz stand. Auf Anhieb brachte der pfeilschnelle Bayern-Star mehr Schwung in das Spiel der Nordamerikaner.

Im Achtelfinale trifft die Mannschaft von Jesse Marsch entweder auf die Niederlande oder Marokko. Dann braucht es eine deutliche Leistungssteigerung sowie einen gut aufspielenden Davies, um Chancen auf ein Weiterkommen zu haben. In München würde man es zumindest begrüßen, falls der Linksverteidiger potenzielle Interessenten mit guten Leistungen auf den Plan ruft. Schließlich steht der deutsche Rekordmeister einem Verkauf in Anbetracht der bevorstehenden Verpflichtung von Nathaniel Brown (23) bei einem passenden Angebot offen gegenüber.

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Die Pressestimmen zum Spiel

‚Sportsnet‘ (Kanada): „Die kanadische Herren-Nationalmannschaft schreibt bei der FIFA-Weltmeisterschaft weiterhin Geschichte. Kanada ließ es am Sonntag im Achtelfinalspiel gegen Südafrika bis zum allerletzten Moment spannend, bevor es einen dramatischen Sieg errang – den ersten überhaupt in einem K.o.-Spiel einer Weltmeisterschaft.“

‚The Star‘ (Kanada): „Die Rückkehr des kanadischen WM-Kapitäns Alphonso Davies wird im Achtelfinale zum Gamechanger.“

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‚TSN‘ (Kanada): „Während die ganze Nation lautstark nach einem Tor verlangte, war es Stephen Eustaquio, der einen historischen Treffer erzielte, der für immer in die kanadische Fußballgeschichte eingehen wird.“

‚SABC Sport‘ (Südafrika): „Die WM-Hoffnungen der Bafana Bafana wurden am Sonntag im Los Angeles Stadium durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen den Mitgastgeber Kanada auf grausame Weise zunichtegemacht.“

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‚The Star‘ (Südafrika): „Herzschmerz für Bafana Bafana – Kanadas Siegtreffer in der Nachspielzeit beendet historischen Lauf.“