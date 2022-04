„Allegri will die Revanche“ | „Pepe gegen alle“

Juve vs. Inter

Juventus Turin ist zurück. In der Rückrundentabelle thronen die Bianconeri auf Rang eins. Von den vergangenen 14 Ligaspielen ging nur eins verloren – die Alte Dame befindet sich fraglos im Aufwind. Auch in der Coppa Italia gab sich Juve am gestrigen Mittwochabend gegen den AC Florenz keine Blöße und siegte souverän mit 2:0. Die italienische Presse freut sich nun auf das prestigeträchtige Finale gegen Inter Mailand, das den AC Mailand eindrucksvoll mit 3:0 ausschaltete. „Inter, hier sind wir“, titelt die ‚Tuttosport‘. Gegen die Nerazzurri hat Juventus einiges gut zu machen: Zu Beginn des Jahres ging das Supercup-Finale noch mit 1:2 gegen Inter verloren. Für den ‚Corriere dello Sport‘ ist daher klar, dass Trainer Massimiliano Allegri auf Wiedergutmachung brennt: „Allegri will die Revanche“.

Real vor 35. Meistertitel

Während in Italien der Meisterschaftskampf tobt, können sich in Spanien alle Fans von Real Madrid entspannt zurücklehnen. Die Königlichen lösten ihre Pflichtaufgabe gegen Osasuna (3:1) souverän, alldieweil patzten der FC Barcelona (0:1 gegen den FC Cádiz) sowie Atlético Madrid (0:0 gegen den FC Granada). Aus Sicht der ‚Marca‘ ist bei 17 Punkten Vorsprung auf den zweiten Atlético klar: „Real wird Meister“. Die ‚as‘ resümiert: „Real hat es eilig, den Titel zu holen“. Trotz zweier verschossener Elfmeter von Karim Benzema ließen die Blancos dem Gegner am gestrigen Abend keine Chance.

Pepe vor dem Tribunal

„Pepe gegen alle“, titelt die ‚A Bola‘. Mal wieder steht der notorische Hitzkopf ob seiner zuweilen überzogenen rustikalen Gangart in den Schlagzeilen. Der Vorwurf: Pepe soll im Februar im Derby gegen Sporting Lissabon Hugo Viana, Sportings Direktor für internationale Beziehungen, getreten haben. Nun sanktionierte der Disziplinarausschuss des portugiesischen Fußballverbands den 39-Jährigen mit einer 23-tägigen Sperre, weshalb der Routinier Porto aller Voraussicht nach nicht für das heutige Pokal-Halbfinale gegen Sporting (21:15 Uhr) zur Verfügung stehen wird. Porto legte bereits Revision gegen das Urteil ein und auch Pepe beteuerte über soziale Netzwerke seine Unschuld. Ungeachtet des Ausgangs reiht sich dieser Skandal in Pepes persönliches Sammelwerk an Verfehlungen ein.