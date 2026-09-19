Sandro Wagner soll Hannover 96 zurück in die Erfolgsspur führen. Der Zweitligist verkündet die Verpflichtung des 38-jährigen Übungsleiters offiziell. Wagner erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2028.

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Der gebürtige Münchner tritt die Nachfolge von Christian Titz an, der nach der 1:2-Pleite beim 1. FC Nürnberg seine Koffer packen musste. Nach fünf Spieltagen steht Hannover, eigentlich als einer der Aufstiegsfavoriten in die Saison gegangen, nur auf Tabellenrang 16.

„Wir haben sehr genau abgewogen, wer zu uns passt und was derjenige in der aktuellen Situation, aber natürlich auch perspektivisch mitbringen muss. Sandro Wagner ist sicherlich eine Persönlichkeit, die man im deutschen Fußball kennt. Was uns extrem überzeugt hat, war, dass er sich wirklich intensiv mit Hannover 96, unserem Kader und dem bisherigen Saisonverlauf auseinandergesetzt hatte und so in den Gesprächen außergewöhnlich gut vorbereitet war. Er ist ein Typ, der akribisch arbeitet und für die Aufgabe brennt. Der Austausch ging dementsprechend schnell in die Tiefe, sodass wir sehr klar zum Entschluss gekommen sind, dass Sandro der richtige Mann für uns ist“, sagt 96-Geschäftsführer Jonas Boldt.

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Wagner selbst erklärt: „Hannover 96 ist ein Klub mit Wucht – mit einer großen Tradition, einer sehr lebendigen Fankultur und einem erfolgshungrigen Umfeld. Natürlich habe ich genau überlegt, was mein nächster Schritt im Fußball sein soll. Schon nach den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich das Gefühl, dass es mit 96 wirklich sehr gut passt. Der strukturierte, professionelle Prozess in den vergangenen Tagen hat diese Gedanken bestärkt. Ich freue mich total auf die Aufgabe, weil ich davon überzeugt bin, dass wir hier mit der richtigen Energie sehr viel Gutes bewegen und erreichen können. Von daher möchte ich den Weg, der jetzt beginnt, gerne als Team gemeinsam gut bestreiten – mit den Fans, mit allen Mitarbeitern. Wir wollen mutig und geschlossen als Einheit agieren.“

Augsburg-Projekt scheiterte

Für Wagner ist es der zweite Job als Chefcoach im Profifußball. Seine erste Station beim FC Augsburg verlief enttäuschend, im Dezember 2025 musste er nach nur 14 Spielen im Amt seinen Platz räumen. Zuvor hatte Wagner bei der SpVgg Unterhaching und als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim DFB gearbeitet.