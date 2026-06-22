RB Leipzig hat den Nachfolger von Ole Werner verpflichtet. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, wird Martín Demichelis das Traineramt am Cottaweg übernehmen. Der 45-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028, dem Vernehmen nach fließen festgeschriebene 2,5 Millionen Euro Ablöse an den RCD Mallorca.

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Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer sagt: „Mit Martín Demichelis gewinnen wir einen Cheftrainer, der als Spieler und Trainer Erfahrungen in Europa, Südamerika und Nordamerika gesammelt und dabei auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Diese internationale Perspektive passt hervorragend zu RB Leipzig und zur globalen Ausrichtung.“

Demichelis, so Schäfer weiter, verbinde „eine klare Spielidee mit hoher Intensität und fachlicher Kompetenz. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse geben und die weitere erfolgreiche Entwicklung des Clubs entscheidend mitgestalten wird.“

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¡Bienvenido, Micho! 👋



RB Leipzig hat Martín #Demichelis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 45-jährige Argentinier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.



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Trotz eines starken dritten Platzes in der Bundesliga hatte sich der Klub vor allem auf Bestreben von Jürgen Klopp, Red Bulls Head of Global Soccer, für eine Trennung von Ole Werner entschieden. Einer der Hauptgründe soll fehlendes Vertrauen einiger Spieler gewesen sein.

Der ehemalige Bayern-Profi Demichelis hatte seinen Vertrag bei La Liga-Absteiger Mallorca erst kürzlich um zwei weitere Spielzeiten bis 2028 verlängert. Per Ausstiegsklausel kommt der Argentinier aber aus dem frischen Kontrakt heraus.

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„Mutigen, intensiven und attraktiven Fußball“

Mit River Plate hatte Demichelis in der Saison 2022/23 das Triple geholt, seitdem waren Erfolge sowohl beim mexikanischen Klub CF Monterrey als auch bei Mallorca eher rar gesät. Für den ehemaligen Jugendtrainer des FC Bayern ist Leipzig die erste deutsche Station als Profitrainer.

Über seine Aufgabe bei RB Leipzig sagt Demichelis: „RB Leipzig ist ein ambitionierter Klub mit einer klaren Idee, herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich auf höchstem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Herausforderung hat mich gereizt. Ich komme mit großem Respekt für die Arbeit, die hier geleistet wurde. Darauf möchte ich aufbauen und gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weitergehen. Ich möchte eine Mannschaft formen, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Menschen in Leipzig mit ihrer Leidenschaft begeistert.“