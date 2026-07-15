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Bundesliga

12 Millionen: Bayern verkauft Aseko

Noel Aseko wechselt nach Frankfurt. Der FC Bayern kassiert zwölf Millionen Euro.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Noel Aseko stemmt die Hände in die Hüften @Maxppp

Eintracht Frankfurt ist in den Verhandlungen um Noel Aseko (20) der finale Durchbruch geglückt. Nach Informationen von ‚Sky‘ zahlen die Hessen eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro an den FC Bayern.

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Aseko soll zeitnah den Medizincheck absolvieren und am Main anschließend einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf eine weitere Saison unterschreiben. Laut der ‚Bild‘ gibt es keine Rückkaufoption für den Rekordmeister.

Der defensive Mittelfeldspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an Hannover 96 verliehen – der Zweitligist zog eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, die Bayern dann eine Rückkaufoption über 2,5 Millionen. Jetzt verkaufen die Münchner den U21-Nationalspieler ihrerseits ebenfalls mit Gewinn.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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