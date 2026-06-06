United & Arsenal jagen 80-Millionen-Angreifer

William Gomes hat sich in den Fokus von Manchester United und dem FC Arsenal gespielt. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat das Premier League-Duo bereits Kontakt zu den Beratern der 20-Jährigen aufgenommen, um die ersten Schritte für einen Transfer einzuleiten. Atlético Madrid ist im Werben um den jungen Angreifer jedoch schon einen Schritt weiter. Die Colchoneros arbeiten bereits seit Mai an der Verpflichtung und verhandeln längst mit dem FC Porto.

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Die Portugiesen wollen Gomes allerdings nicht ziehen lassen und verweisen auf die 80 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel im Vertrag des Brasilianers. In der abgelaufenen Saison steuerte der Linksfuß 13 Tore und zwei Vorlagen in 46 Pflichtspielen bei. Der Flügelstürmer steht in Porto noch bis 2029 unter Vertrag. Sollte er den Verein verlassen, würden 20 Prozent der Ablösesumme an seinen Ex-Klub FC São Paulo fließen.